Neergang Turkse lira duurt voort

De Amerikaanse dreiging is de zoveelste ronde in de boksmatch tussen Turkije en de VS. Eerder hebben de VS sancties uitgevaardigd tegen de Turkse ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken, een reactie op het feit dat Turkije blijft weigeren om de Amerikaanse dominee Andrew Brunson vrij te laten. De twee NAVO-bondgenoten hebben ook een verschillende visie op de aanpak van de oorlog in Syrië.