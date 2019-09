Negatieve rente bereikt Deense spaarder

Wie by Jyske bijvoorbeeld omgerekend 200.000 euro op de spaarrekening heeft staan, betaalt voortaan per jaar 750 euro. Eerder was de negatieve rente maar van toepassing vanaf 7,5 miljoen kronen (1 miljoen euro).

Denemarken is de 'pionier' van de subzero: de centrale bank duwde als eerste in de wereld de depositorente er al midden 2012 onder nul, de ECB volgde midden 2014. 'Door de rentebeslissing van vorige week verliezen we nog meer geld', zegt CEO Anders Dam. 'We moeten de factuur met een aantal klanten delen'. Dam verwacht niet snel beterschap: hij verwacht nog een jaar of acht negatieve rentes.