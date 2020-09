Nepvleesproducent zwiert onderuit

Wall Street staat in zijn achteruit. Beyond Meat krijgt een tik na een adviesverlaging. Tesla schiet hoger in aanloop naar Battery Day.

Beleggers lijken zich vrijdag opnieuw zorgen te maken over de uitblijvende overheidsstimulus van de Amerikaanse overheid. De leden van het Congres kunnen het maar niet eens worden over een economisch stimulusplan.

Onlangs benadrukte de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), Jerome Powell, dat nieuwe begrotingsstimulus nodig is om het herstel van de economie te bevorderen. Powell vreest vooral voor de gevolgen van het wegvallen van de ruime werkloosheidsuitkering. 'Nu leven burgers van het spaargeld dat ze opgebouwd hebben, maar als ze daar doorheen zitten dreigt de economie een nieuwe tik te krijgen.'

De Dow Jones verliest 0,2 procent, terwijl de technolgiegraadmeter Nasdaq 0,7 procent inlevert.

Beyond Meat

Het aandeel Beyond Meat struikelt met meer dan 5 procent. De zakenbank JPMorgan verlaagt haar advies voor de kunstvleesproducent van 'houden' naar 'verkopen' met een koersdoel van 122 dollar per aandeel. Het verkoopadvies komt nadat het aandeel in zes maanden tijd met 190 procent is gestegen. Onlangs zei een andere zakenbank, Goldman Sachs, dat de koers veel hoger is dan wat de bank als 'rationeel' kan zien voor een 'goed bedrijf zoals Beyond Meat'.

Goldman stelde ook dat sprake is van magere fundamenten, omdat het bedrijf steeds meer concurrentie krijgt van rivalen als Impossible Foods en omdat restaurants twijfelen om tijdens de coronacrisis de producten van Beyond Meat op te nemen in hun menu.

Vorige maand rapporteerde Beyond Meat nog een kwartaalverlies van 10,2 miljoen dollar. De kosten om de burgers en worsten van de restaurants naar de supermarkten te krijgen bleken hoger dan verwacht en dat at aan de winst.

Tesla

Tesla gaat 5 procent hoger. Sinds begin deze week steeg het aandeel 15 procent. Dinsdagavond om 22.30 uur Belgische tijd organiseert Tesla eerst zijn jaarlijkse algemene vergadering. Aansluitend vindt dan Battery Day plaats. Battery Day is het event van het jaar voor het aandeel van het jaar.

CEO Elon Musk licht er de nieuwste ontwikkelingen rond de batterijtechnologie toe. Net zoals bij de iPhone-events van Apple gonst het van de geruchten. Tesla zou aan een goedkope batterij werken die 1 miljoen mijl (1,6 miljoen kilometer) moet meegaan. Ook zou er een batterij komen waarbij Tesla geen gebruik meer moet maken van kobalt.