Netflix overvleugelt Exxon Mobil

De oliereus was het waardevolste bedrijf op Wall Street toen Reed Hastings in 1997 met 2,5 miljoen dollar een postorderbedrijf voor DVD's startte.

Het ging in alle dramatiek van een Amerikaanse olieprijs die onder nul tuimelde deze week bijna ongemerkt op Wall Street: Netflix heeft met 185 miljard beurswaarde Exxon Mobil overvleugeld.

An sich misschien geen grote verrassing: Exxon Mobil wordt keihard getroffen door de Russisch-Saoedische prijzenoorlog. Amerika's grootste oliegroep probeert haar laatste strohalm - een royaal dividend dat jaarlijks bijna 15 miljard cash naar de aandeelhouders laat vloeien - te redden door 10 miljard investeringen weg te snijden, maar duurzaam is die strategie bij een blijvend lage olieprijs niet. Exxon zag met de cashflow dit jaar al 40 procent van zijn beurswaarde in rook opgaan.

Contrastreer dat met Netflix, als wereldmarktleider in comakijken zowat dé winnaar van de lockdown. Over het eerste kwartaal strikte Netflix 16 miljoen nieuwe abonnees, een record. CEO Reed Hastings probeerde het beleggersenthousiasme een beetje te temperen door te verduidelijken dat het recordkwartaal vooral een voorschot was op de rest van het jaar. 'Wie tijdens de lockdown geen klant werd, zal dat meteen nadien ook niet worden', klonk het.

Dat kon niet verhinderen dat het aandeel Netflix record na record laat optekenen. En nu dus zelfs Exxon heeft overvleugeld. Een frappante vaststelling in een beursjaar 2020 dat op zijn zachtst gezegd bol staat van de verrassende plotwendingen.

In 1997 was Exxon - Mobil kwam er in 1999 bij - in concurrentie met General Motors het waardevolste beursgenoteerde bedrijf op Wall Street. Datzelfde jaar richtte Hastings met 2,5 miljoen dollar startkapitaal Netflix op als postorderbedrijf voor DVD's. Volgens de altijd kleurrijke Hastings omdat hij verontwaardigd was over de forse boete omdat hij de VHS van Apollo XIII te laat weer bij Blockbuster inleverde.

De realiteit was volgens mede-oprichter Marc Randolph iets prozaïscher: de twee wilden 'het Amazon van iets' worden. En DVD's, toen het nieuwste snufje, leek het duo wel iets omdat die schijfjes nu eenmaal vlotter te verzenden waren dan lompe VHS-cassettes.

De rest is geschiedenis. Geschiedenis die het ooit zo trots Exxon nog een plekje verder op de rangschikking van waardevolste Amerikaanse bedrijven, tot nummer 25, laat wegglijden. General Motors is op die lijst al helemaal uit de achteruitkijkspiegel verdwenen.