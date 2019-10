De wereldmarktleider in comakijken investeert dit jaar een vlotte 15 miljard dollar in series, met dank aan obligatiebeleggers in Holle Bolle Gijs-modus.

Netflix klopt nog eens voor 2 miljard dollar aan bij de obligatiebeleggers, bovenop de 12,5 miljard schulden die de wereldmarktleider in comakijken nu al telt. Dat meldt de Amerikaanse groep in een kort bericht. Het is de bedoeling om zowel papier in dollar als in euro uit te geven.

De reden is vrij simpel: om de intussen 158 miljoen comakijkers aan zich te binden temidden zware concurrentie van onder meer Amazon, Disney en Apple, moet CEO Reed Hastings zwaar in series investeren. Dit jaar alleen al 15 miljard dollar, leerde de jongste aandeelhoudersbrief. En dus bloedt Netflix cash, over heel 2019 naar verwachting 3,5 miljard dollar.

Die dieprode cashflow contrasteert met de nettowinst die Netflix consistent voorlegt. Volgens de Amerikaanse boekhoudregels mag de comakijkkampioen de investeringen in nieuwe producties over de tijd spreiden, maar de harde cash die pakweg een nieuw seizoen van 'The Crown' kost gaat natuurlijk wel nú de deur uit (zie grafiek).

De reden is dat bij Netflix op dit ogenblik de abonneegelden niet volstaan om die miljardeninvesteringen in series te dragen. Experimenten met prijsverhogingen bleken tot dusver geen meevaller: in het tweede kwartaal zag Netflix voor het eerst dit decennium Amerikanen afhaken, tijdens het zomerkwartaal volgde een niet zo overtuigend herstel.

En dus moet Hastings bljiven investeren in zijn kijkfabriek, zeker nu Disney eerstdaags zijn messcherp geprijsde aanval op Netflix start.

En tot nader order moeten die centen van obligatiebeleggers komen, al blijft Hastings zelf beloven dat het bloeden gestelpt kan worden: 'Met onze snel groeiende omzet en toenemende winstmarge, gaan we in staat zijn meer series intern te financieren. We rekenen op een verbetering van de cashflow in 2020 vergeleken met 2019', klonkt het in de jongste aandeelhoudersbrief.

Holle Bolle Gijs

Eén voordeel heeft Reed Hastings wel: obligatiebeleggers blijven Holle Bolle Gijs-gewijs 'papier hier' zeggen. Door het subzerobeleid van de Europese Centrale Bank zijn beleggers steeds wanhopiger op hoop naar alles wat nog een beetje rendement belooft. Ook in de Verenigde Staten lijkt het een kwestie van tijd eer de centraal bankiers wat enthousiaster in de rente te beginnen knippen.