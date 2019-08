'Niet overhaast aandelen verkopen'

Ondanks de sterke koersdaling van de jongste dagen vinden strategen aandelen nog steeds aantrekkelijker dan obligaties.

De aandelenmarkten krijgen maandag voor de tweede dag op rij klappen, omdat de handelsoorlog tussen China en de VS escaleert. China laat zijn munt zakken onder de grens van 7 yuan per dollar en verbiedt de aankoop van Amerikaanse landbouwproducten. Peking reageert op de extra Amerikaanse importtaksen op Chinese producten die de Amerikaanse president Donald Trump donderdag aankondigde.

'De daling van de aandelenmarkten is normaal', zegt Koen Maes, hoofd portefeuillebeheer van de vermogensbeheerder Candriam. 'De Amerikaanse en Chinese maatregelen hebben maar een beperkte directe impact op de economie, maar ze wegen op het consumentenvertrouwen en kunnen leiden tot uitstel van bedrijfsinvesteringen.'

Geen recessie

Maes zegt dat hij niet negatief is over de aandelenmarkten. 'We verwachten geen recessie in de VS, de eurozone of China. Dat betekent dat de bedrijfswinsten relatief stabiel zijn. Aandelen zijn niet overdreven duur.'

Philippe Gijsels, de hoofdstrateeg van BNP Paribas Fortis, zit op dezelfde golflengte. 'Twee recente gebeurtenissen hebben de correctie veroorzaakt. Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Fed), suggereerde woensdag dat hij de rente minder zou verlagen dan verwacht en Trump doet het handelsconflict met China escaleren.'

Nu al kopen?

Hij merkt op dat hij geen aandelen verkoopt. 'We hebben geanticipeerd op een correctie en hebben nu in onze portefeuilles iets minder aandelen dan normaal.' Als de beurs te veel corrigeert zal volgens Gijsels de Fed zijn discours veranderen en hinten op extra renteverlagingen. 'Daarom zijn er redenen om niet te negatief te zijn over aandelen. Er staat veel geld aan de zijkant. We beleven de meest gehate beursrally ooit.'

Staan de strategen klaar om te kopen? 'Onze houding is eerder kopen op een dieptepunt dan massaal verkopen', zegt Maes. We zijn positiever over Amerikaanse dan over Europese aandelen. De groei in de VS is hoger, de centrale bank heeft meer ruimte om de rente te verlagen en de Republikeinen en Democraten sloten vorige week in het Congres een akkoord over de begroting.'

Gijsels signaleert dat er weinig alternatieven zijn voor aandelen. 'Je kunt niet alles in cash aanhouden en het rendement van obligaties is zeer laag. Als er ergens een bubbel is, is het op de obligatiemarkten. Dat is een reden om de aandelenposities niet te veel af te bouwen. Maar het is nog te vroeg om te kopen. De beurzen moeten eerst stabiliseren.'

