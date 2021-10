Nieuw-Zeeland verhoogt voor het eerst in zeven jaar de rente

'Het is gepast de monetaire stimulus te verminderen om de lage inflatie te handhaven en maximale werkgelegenheid te ondersteunen', zegt de centrale bank in een mededeling. Ze verhoogt haar basisrente van 0,25 naar 0,5 procent.

Economisch herstel

Huizenprijzen

Nieuw-Zeeland is dit jaar al het vierde rijke land waar de centrale bank de rente verhoogt, na IJsland, Zuid-Korea en Noorwegen. De Bank of England kan de volgende zijn, want zij sluit een renteverhoging in november niet uit. De Amerikaanse Federal Reserve zal wellicht wachten tot eind 2022 of begin 2023 en de Europese Centrale Bank tot eind 2024.