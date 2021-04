Nieuw op de radar van de Fed: daklozen

Een daklozenkamp in Virignia Avenue in Washington DC, vlakbij het Witte Huis

Een daklozenkamp voor de deur herinnert Fed-voorzitter Jerome Powell er dagelijks aan dat meer stimulus niet garant staat voor minder ongelijkheid.

Eerst stonden er 10 tenten. Dan 20. Nu 40. Het daklozenkamp op hoek van 21st en E Street in Washington DC is het over het voorbije jaar onrustwekkend snel uitgebreid, schrijft The Washington Post.

De shantytown is lang niet de enige in Washington. Er is er ook één op Virginia Avenue, op een steenworp van het Witte Huis. Maar het specifieke aan dit kamp is dat het groeiend aantal tenten één van de invloedrijkste beleidsmakers van de Verenigde Staten elke dag op weg naar kantoor met de neus op de feiten drukt: Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve.

Powell zelf gaf de voorbije weken aan dat hij niet blind is voor de realiteit voor de deur van het Fed-hoofdkantoor. Hij vermeldde de thuislozen zowel in een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS in 'prime time', als in een debat op de lentevergadering van het Internationaal Monetair Fonds.

De daklozen horen bij ons in de kamer als we beraadslagen Jerome Powell Fed-voorzitter

Voor alle duidelijkheid: het is niet dat de centrale bank onder Powell timide is in de strijd tegen de pandemie. Wel integendeel. In een nu al legendarisch persbericht sprak de Fed in maart 2020 ongewoon heldere taal: ze zou alles doen om de 'enorme ontbering' die de Amerikanen trof, te milderen.

Dat was geen loze belofte: sinds maart 2020 is de balans van de centrale bank met 3.500 miljard dollar aangezwollen, tot het huidige recordpeil van 7,700 miljard dollar. De Fed zit nu op een berg Amerikaanse overheidsobligaties van net geen 5.000 miljard dollar, dubbel zo veel als bij de start van de pandemie.

Powell gaf met die bulkinkopen rugdekking aan de Amerikaanse overheid om zonder grote impact op de rente zich diep in de schulden te steken om de Amerikaanse economie met steunprogramma's van meerdere duizenden miljarden dollars op koers te houden.

Powell erkent echter dat het tapijtbombardement van steun ook doel mist. Zo heeft de combinatie van jarenlang goedkopegeldbeleid en de pandemie de huizenprijzen de hoogte ingejaagd, wat steeds Amerikanen uit de woningmarkt prijst. Frappante vaststelling: de gemiddelde woning is nu op basis van de barometer van economen Karl Case en Robert Schiller nu 28 procent duurder dan bij de pre-subcrimecrisis 'piek' van juli 2006.

Tegelijk heeft de pandemie vooral massa's laagbetaalde instapjobs vernietigd, zoals in de horeca en entertainmentsector. Powell zelft erkent grif dat hij nauwelijks nog geloof hecht aan de officiële werkloosheidsstatistieken, Sinds de start van de pandemie zijn 5 miljoen Amerikanen, het equivalent van een metropool als groot-Boston, uit de statistieken verdwenen omdat ze niet meer actief naar een job kunnen of willen zoeken.