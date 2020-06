Nieuwe besmettingsgolven vellen beurzen

In België worden de coronamaatregelen meer afgebouwd, maar wereldwijd is het virus nog lang niet bedwongen. In de Verenigde Staten ligt de zogeheten R-curve, die weergeeft hoeveel mensen een besmette coronapatiënt op zijn beurt besmet, in 29 staten boven de 1. Het aantal gevallen stijgt er dus. Arizona, Texas en Californië rapporteerden zelfs een recordaantal nieuwe besmettingen. Ook in Duitsland, Zuid-Korea, Australië en Japan rukt het virus weer op, terwijl Latijns-Amerika de pandemie niet onder controle krijgt.