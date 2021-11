Nieuwe bezem, grove borstel

Bij Barco geeft het nieuwe topduo acte de présence. Analisten rekenen op een kritische blik op het O&O-budget.

Het was best wel een paukenslag halfweg juli bij Barco : vlak voor de publicatie van het halfjaarrapport maakte de beeldvormingsgroep de exit van CEO Jan De Witte bekend. Sinds 1 september is een duo CEO: Charles Beauduin en Ann Steegen.

Beauduin, eigenaar van Vandewiele, kocht in 2014 het Barco-belang van Gimv over en dreef sindsdien via 'tackiaanse' bulkinkopen zijn belang tot 20 procent op. Hij deelt de functie met Ann Steegen, die al Barco-bestuurder was en tot dan chef technologie (CTO) bij Umicore.

De twee drukten vorige maand al hun stempel. De logge 'matrixstructuur' - oké bij multinationals, minder oké bij een de facto midcap van een kleine 2 miljard beurswaarde - ging op de schop. Net als de drie directieleden aan het hoofd van de drie divisies, Entertainment, Enterprise en Healthcare.

Barco start te veel verlieslatende projecten op zonder eindresultaat met een langdurige impact op de resultatenrekening. Christophe Beghin Analist Kempen

Dinsdag klokslag halfelf geven Beauduin en Steegen hun eerste publieke acte de présence. Via een hybride presentatie. Echt grote financiële onthullingen verwachten de analisten niet. Wel de boodschap dat het onderzoek - waar beide gepokt en gemazeld in zijn - een even grote bezem wacht als de matrix.

'Barco start te veel verlieslatende projecten op zonder eindresultaat met een langdurige impact op de resultatenrekening', schrijft Christophe Beghin, analist bij beurshuis Kempen. Hij verwijst bij de tak Entertainment naar Escape. Met grote trom als 'immersieve drieschermencinema' gelanceerd, met stille trom na 20 miljoen verliezen afgevoerd. En bij de tak Enterprise naar de controlekamers: Beghin raamt dat die subdivisie sinds 2012 op verlies draait.

Bpost

Bij Bpost is de prioriteit van de nieuwe CEO Dirk Tirez eerder toplui aanwerven dan ontslaan, na de leegloop onder voorganger Jean-Paul Van Avermaet. Vorige maand was er nog de exit van CFO Leen Geirnaerdt.

De postgroep komt dinsdag nabeurs met het kwartaalrapport. Al moet erbij gezegd dat de 'fun and games' vaak een dag later volgt. Deze zomer verhoogde Tirez in een sterk kwartaalrapport de prognose voor de bedrijfswinst in 2021 tot 340 miljoen. Om een dag later tijdens de telefonische conferentie met analisten de vrij sombere boodschap mee te geven dat die prognose eigenlijk een vrij sombere outlook voor de tweede jaarhelft impliceert.