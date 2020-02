Nieuwe eigenaar DeGiro: 'De prijzen voor onlinebeleggen gaan omhoog'

Traders aan het werk in de New York Stock Exchange.

'Wie zijn effecten gratis door ons laat beheren, zonder gebruik te maken van onze diensten, moet in de toekomst een bewaarloon betalen.' Dat zegt Frank Niehage, CEO van Flatex, de nieuwe eigenaar van DeGiro.

Volgens Frank Niehage, CEO van de Duitse onlinebroker Flatex die eind vorig jaar DeGiro overnam, hebben de prijzen voor onlinebeleggen de bodem bereikt. 'Een jaar geleden achtten veel mensen het ondenkbaar, maar de prijzen voor onlinehandelen gaan omhoog', zegt Niehage. DeGiro is een goedkope Nederlandse discountbroker die de voorbije jaren ook duizenden Belgische klanten wist te verleiden.

Wordt DeGiro een Duits bedrijf?

Frank Niehage: 'Zeker niet. Wij bouwen met de Nederlanders, en veel andere nationaliteiten trouwens, aan een Europese marktleider. Samen zijn we actief in 18 landen. Alleen in de Verenigde Staten zijn er zulke grensoverschrijdende financiële supermarkten. Dit is een Europees project. Een voorbeeld: toen we onze fusie een paar weken geleden samen met de DeGiro-oprichters en de Duitse medewerkers vierden, hield ik mijn eerste toespraak in het Engels. Dat was voor velen een verrassing, maar van nu af aan spreken we hier geen Duits meer, maar Engels.'

Hoe zien uw plannen voor de Europese markt eruit?

Niehage: 'De naam DeGiro is ons veel waard. Die is in Europa veel bekender dan Flatex, dat in Duitsland, Oostenrijk en Nederland actief is. Daarom blijven beide merken behouden. Er zijn geen plannen om werknemers te ontslaan of productiefaciliteiten te sluiten. Toch willen we onze aandeelhouders laten profiteren van synergieën van ten minste 30 miljoen euro per jaar.'

'Overigens heeft Flatex in januari een recordaantal van 11.000 nieuwe rekeningen geopend. Dat is een plus van 118 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. DeGiro kreeg er meer dan 23.000 nieuwe klanten bij, een plus van 92 procent ten opzichte van januari 2019. In totaal hebben beide makelaars 4 miljoen effectentransacties afgewikkeld. Dat komt ook doordat er nauwelijks nog spaarrente is. Mensen investeren nu actiever. Daar profiteren wij van.'

Is het als pan-Europees bedrijf makkelijker om grote Amerikaanse concurrenten zoals Robin Hood en TD Ameritrade buiten de deur te houden?

Niehage: 'De bedrijven die u noemt, zijn zeer slecht gepositioneerd voor Europa. Hun verdienmodel is gebaseerd op twee pijlers. Ten eerste willen ze alles gratis aanbieden. Maar als je alle diensten gratis aanbiedt, moet je geld verdienen met het kapitaal op de beleggingsrekeningen. Dat is mogelijk in de Verenigde Staten, waar je nog 2 procent rente kunt krijgen. In Europa, waar de rentetarieven nul zijn, is dat heel anders.'

Wij betalen de ECB jaarlijks 2,5 miljoen euro aan negatieve rente. Frank Niehage CEO Flatex (Degiro)

En de tweede pijler van hun verdienmodel?

Niehage: 'Dat zijn de high frequency traders. Voor zover ik weet, verkoopt Robin Hood zijn klantenorders door aan dit soort partijen. Die zijn bereid er goed geld voor te betalen. Volgens de Europese MiFID II-regeling is dat illegaal. Die twee voorbeelden laten zien dat de markt in de Verenigde Staten en die in Europa totaal verschillend zijn. Daarom lukt het Amerikaanse makelaars maar niet de Europese markt te veroveren.'

Is het aanbieden van gratis effectenhandel in Europa nog altijd haalbaar voor u?

Niehage: 'Klanten kijken heel goed naar de kosten. Maar we geloven wel dat de vrije val van de prijzen achter de rug is. Dat maak ik op uit beslissingen van concurrenten. Bijvoorbeeld: ING Diba (de ING-broker in Duitsland, red.) heeft zojuist een beheervergoeding van bijna 60 euro per jaar ingevoerd. Een jaar geleden achtten veel mensen dat ondenkbaar was.'

Gaan Flatex en DeGiro ook prijsverhogingen doorvoeren?