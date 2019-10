Nieuwe handelstroebelen baren Wall Street zorgen

Bedrijven met een sterke blootstelling aan de Chinese markt staan onder druk. Bulldozerproducent Caterpillar zakt 1,7 procent en vliegtuigbouwer Boeing 2 procent. Chinese bedrijven die in New York een notering hebben zoals Alibaba (-2,55%) of Baidu (-1,3%), krijgen eveneens klappen.

Pizza

Een andere daler is Domino’s Pizza . Het aandeel verloor in de vroege handel tot 6 procent maar dat verlies is intussen gemilderd tot 2 procent. De Amerikaanse multinationale pizzaketen ging met zijn derdekwartaalresultaten onder de lat door. De omzet in de VS op basis van eenzelfde aantal restaurants nam met 2,4 procent toe. Dat is de traagste groei in 15 kwartalen en minder dan verwacht (2,84%). Ook de winst per aandeel, 2,05 dollar, bleef onder de verwachting: analisten hadden gemiddeld op 2,07 dollar gerekend. Domino’s had te lijden onder groeiende concurrentie van maaltijdleveranciers en van kleine pizzeria’s.