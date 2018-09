‘Nieuwe obligatie VGP is aantrekkelijk'

VGP wil met een obligatie-uitgifte 175 tot 225 miljoen euro ophalen. Van dat bedrag is maximaal 50 miljoen euro voorbehouden voor particuliere beleggers. De coupon van de obligaties met een looptijd van 7,5 jaar bedraagt 3,5 procent. Maar de uitgifteprijs bedraagt 101 procent. Dat wil zeggen dat beleggers 1.010 euro betalen voor een obligatie met een nominale waarde van 1.000 euro.

Als de vastgoedgroep na aftrek van de kosten 223 miljoen netto ophaalt, zal ze 75 miljoen van de opbrengst gebruiken om een op 6 december vervallende obligatie terug te betalen. Voorts wil VGP voor 80 miljoen gronden kopen in Nederland en Italië en voor 68 miljoen nieuwe projecten ontwikkelen .

‘VGP is financieel gezond ’, zegt Youry Huygen van De Belegger. ‘De nettoschuld bedraagt 33,8 procent van de totale activa. Als VGP zoals verwacht de volle 225 miljoen ophaalt, stijgt de schuldgraad naar een beheersbare 50,3 procent.’

Huygen merkt op dat het nettorendement van een Belgische staatsobligatie met een looptijd van 7,5 jaar amper hoger is dan nul. ‘Het verschil tussen het nettorendement van de VGP-obligatie en dat van een staatsobligatie vinden we voldoende om in te tekenen op deze uitgifte.’