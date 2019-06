Nieuwe zijderoute biedt beleggers beschutting tegen handelsoorlog

De Amerikaans-Chinese handelsoorlog doet haast vergeten dat China steeds meer lonkt naar andere groeilanden. Daar liggen volgens Amundi-fondsbeheerder Yerlan Syzdykov beleggingskansen, ondanks de controverse rond China’s ambitieuze zijderoute.

Ook voor Syzdykov, bij vermogensbeheerder Amundi verantwoordelijk voor aandelenbeleggingen in groeilanden, is de etterende handelsoorlog een kopzorg. Maar hij kan het in perspectief plaatsen. ‘Voor groeilanden is de export naar het westen de voorbije decennia steeds minder belangrijk geworden als percentage van hun bbp. Op enkele decennia is dat aandeel gedaald van 45 naar 29 procent’, vertelt Syzdykov in een gesprek.

Die shift is deels te danken aan de toenemende binnenlandse consumptie van de ontluikende middenklasse in groeilanden. Dat maakt hun economieën minder exportafhankelijk, ook van de protectionistische VS. ‘Dat is een krachtige evolutie. Ook in China trouwens, waar de consumptie al een tijd sneller groeit dan de export. Als belegger spelen wij daar op in.’

Aan de andere kant doet een tweede evolutie – die van de snelle globalisering – de impact van de handelsoorlog veel verder reiken dan enkel China. Syzdykov verwijst naar een andere statistiek die het dalende belang van export naar het westen helpt te verklaren. ‘De toegevoegde waarde van de export van groeilanden ligt tegenwoordig lager, omdat ze als tussenschakel fungeren in globale productieketens van bijvoorbeeld smartphones en dus ook onderdelen moeten invoeren. Bij de klassieke grondstoffenexport lag de toegevoegde waarde veel hoger. Het resultaat is dat de handelsoorlog zich vandaag laat voelen in de hele productieketen, ook in andere landen dus. Zowel groeilanden als westerse landen trouwens.’ Sommige landen, zoals Vietnam, spinnen er garen bij als Chinezen hun fabrieken naar daar verplaatsen om de tarieven te ontlopen.

De techsector loopt intussen extra in het vizier van het Witte Huis, dat Amerikaanse bedrijven een verbod oplegde om nog met de Chinese techgigant Huawei te handelen. Amundi probeert de impact van de techoorlog te omzeilen door in te zetten op Chinese internetbedrijven die het vooral moeten hebben van binnenlandse productie en consumptie. Denk aan e-commercegigant Alibaba of Tencent. ‘Dat soort bedrijven heeft maar beperkt last van de handelsoorlog’, zegt Syzdykov.

Hij waarschuwt dat China als vergelding buitenlandse investeringen in infrastructuur of vastgoed kan terugschroeven. Of niet langer ijzererts kan kopen in Australië, dat Huawei in de ban deed vanwege veiligheidsbekommernissen. China kan lonken naar Mongolië en Rusland als vervangende leverancier.

Syzdykov, die Kazachse roots heeft, stelt zich wel vragen bij de selectieve verontwaardiging over China. ‘Als de VS knoeien met technologie (het NSA-schandaal, red) heeft de wereld daar weinig problemen mee, maar als China het doet staat iedereen in rep en roer.’

Om dezelfde reden relativeert hij de toenemende ongerustheid over China’s ambitieuze ‘One Belt, One Road’-investeringsprogramma. Dat moet van China het middelpunt maken van een nieuwe economische zijderoute die vele tientallen landen met elkaar verbindt. Critici wijzen op de hoge schulden waarmee China landen opzadelt met zijn infrastructuurwerken en op de eenzijdige relatie die vooral de Chinese grondstoffenhonger moet stillen. Als reactie schrapte de nieuwe Maleisische premier alvast enkele Chinese miljardenprojecten.

‘Ik ga niet mee in die hetze’, is Syzdykov duidelijk. ‘Toen de VS via banken landen met schulden opzadelden was dat ok, maar als China nu wegen aanlegt is het slecht. Ontvangende landen beslissen toch zelf hoeveel schulden ze willen aangaan? En als een schuld aan China wordt omgezet in de Chinese eigendom van een haven (zoals in Sri Lanka gebeurde, red) is dat toch gewoon business? Het is ook een politiek spel: politici in groeilanden beschuldigen andere politici ervan geld van China te aanvaarden om hen te beschadigen.’

Syzdykov wuift het verzet tegen ‘One Belt, One Road’ weg en ziet er een beleggingskans in. ‘Denk aan investeringen in infrastructuur, energie, handel, diensten, consumentengoederen. Zo investeerde China miljarden in Kazachstan en legde het een weg aan die beide landen verbindt. De kostprijs om goederen te vervoeren – ook via het spoor – daalt daardoor enorm. Kazachs graan kan naar China, omgekeerd kunnen Kazachen producten via Alibaba bestellen en binnen drie dagen laten leveren. Daarrond ontstaan lokaal dan weer allerlei diensten, van opslag tot vervoer.’

Om die reden werkt Amundi aan een drietal beleggingsfondsen die inspelen op de nieuwe zijderoute. ‘We beleggen in groeilanden die de impact ervan zullen voelen. Dus niet in een Frans bouwbedrijf dat betrokken kan zijn bij lokale infrastructuurwerken. Wel bijvoorbeeld in Brazilië, dat meer zal exporteren naar China hoewel het niet echt deel uitmaakt van de zijderoute.’