Nieuwkomers schitteren vooral op de eerste beursdag

In eigen land staat in september de beursgang gepland van de Antwerpse chemiedistributeur Azelis, de grootste in vele jaren. Toch kijken we weer met jaloezie naar wat in Amsterdam staat te gebeuren. Met stip is er de door Vivendi geplande beursgang van Universal Music (UMG), de grootste muziekgroep ter wereld, ook voorzien voor september. Daarnaast is bij de noorderburen de beursgang gepland van het callcenter van Bertelsmann (Majorel) - ook een miljardenoperatie - en die van Coolblue. Op de beursgang van het Nederlandse ecommercebedrijf zouden ook Belgische particuliere beleggers kunnen inschrijven, een unicum voor een buitenlands bedrijf.