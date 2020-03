Nike zet Dow in de plus

Wall Street weet de tijgersprong van dinsdag vast te houden. Met dank aan één bedrijf dat opvallend virusbestendig blijkt: Nike.

Het is in extreem volatiele tijden al een geruststellend gedachte voor beleggers dat Wall Street de tijgersprong van dinsdag - de grootste dagwinst sinds 1933 - kan vasthouden. Beleggers namen al een voorschot op het historische stimuluspakket van 2.000 miljard dollar dat het Amerikaanse Congres rond middernacht na dagen bikkelen afsloot. De Dow Jones gaat 2,1 procent hoger naar 21.155 punten.

De klim van de Dow is vooral aan één aandeel te danken: Nike . De sportgigant trekt een sprint van 10,6 procent naar 80 dollar. De reden is het kwartaalrapport dat Nike dinsdag nabeurs publiceerde en dat met gevoel voor understatement geruststellend genoemd kan worden. De sportartikelenmultinational uit Oregon wist de omzet over het kwartaal tot eind februari 5 procent op te krikken tot 10,1 miljard dollar, gezuiverd voor de impact van de sterke dollar was er zelfs 7 procent groei.

Een opmerkelijke prestatie, aangezien het eerste kwartaal getekend werd door de 'lockdown' in grote delen van China in de pogingen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 'De verkopen in China zakten vorige kwartaal 4 procent, na 22 opeenvolgende kwartalen met minstens 10 procent groei', merkt CEO John Donahoe op.

Nike slaagde er echter in via zijn directe online verkoopskanaal, Nike Direct, een belangrijk deel van de sluiting van de bakstenen winkels op te vangen. In China stegen de verkopen uit e-commerce met 30 procent, wreldwijd was er zelfs een stijging met 36 procent.