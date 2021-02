Nikkei tikt hoogste peil sinds 1990 aan

Beleggers putten moed uit het feit dat de lokale economie voor het tweede kwartaal op rij forser dan verhoopt hersteld is.

Het was voor passanten in het zakencentrum voor Tokio even met de ogen knipperen: op de grote koersschermen van de beurs tikte de Nikkei - de belangrijkste beursbarometer van het land - maandag kort na opening 30.000 punten aan. En dat was even geleden: van augustus 1990 om precies te zijn. Na de middagpauze ebde de koopgekte een beetje weg, maar met een winst van 1,2 procent staat er sinds Nieuwjaar nog steeds een stevige winst van 9 procent op de bordjes.

De verse klim komt er na een mededeling van de Cabinet Office voorbeurs: in een eerste raming schatten de statistici dat de Japanse economie in het vierde kwartaal met 3 procent gegroeid is. Dat is een stuk sterker dan verwacht, zeker gelet op de opstoot van het coronavirus waar 's werelds derde economie in het najaar mee worstelde.

Ook in het derde kwartaal was er al een forser dan verhoopte remonte, met 5,2 procent. Het gevolg: over heel het pandemiejaar 2020 wist Japan de krimp van het bruto binnenlands product tot 4,8 procent te beperken. Die krimp is kleiner dan de minus 5,7 procent tijdens de Grote Recessie van 2009.

Het grote verschil tussen 2009 en 2020 is de Nippon Ginko: tot 2013 was de Japanse centrale bank relatief schuchter in haar beleid. Dat veranderde bij het aantreden van Haruhiko Kuroda. Kuroda lanceerde een totaaloorlog tegen deflatie en leverde de Nikkei - die toen rond 10.000 punten zwalpte - in 2013 het beste jaar sinds 1972 op.

Niemand zal Kuroda ooit van schuchterheid beschuldigen: tijdens zijn acht jaar bewind is de balans van de Nippon Ginko door de massale opkoop van allerhande effecten - van overheidsschulden tot aandelen - ruim verviervoudigd tot 710.000 miljard yen (5.600 miljard euro).

Anders gesteld: de balans van de Japanse centrale bank beloopt nu 135 procent van de 'onderliggende' economie. Dat is het dubbele van de 62 procent voor de Europese Centrale Bank, in de Verenigde Staten raakt de Federal Reserve - nochtans evenmin schuchter - 'maar' aan 35 procent.

Tot nog toe heeft het stimulusbeleid vooral bij financiële activa tot stevige 'inflatie' geleid. In de reële economie blijft Japan kampen met deflatie, na enkele valse lentes. Toch blijven beleggers inzetten op reflatie. Ze hopen ook op een steuntje van buitenaf: nu in Washington de afzettingsprocedure rond oud-president Trump afgerond is, heeft huidig president Joe Biden de handen vrij om met rugdekking van zijn Democratische partij de beloofde stimulus van 1.900 miljard dollar door het parlement te jagen. Een pakket dat volgens critici potentieel zelfs té reflatoir is.

De Nikkei is een Flintstones-index uit het telraamtijdperk Nicholas Smith CLSA

Alvast in Tokio nemen beleggers dus een stevig voorschot op een scheut inflatie. Om het zeepbelrecord van 1989 te breken heeft de Nikkei nog wel zo'n 30 procent te gaan. Net als de Dow Jones is de Nikkei225 prijsgewogen en wordt de samenstelling door de beheerder - zakenkrant Nihon Keizai Shimbun ofte Nikkei - maar mondjesmaat aangepast. Twee van de populairste aandelen in Japan - gamingreus Nintendo en roboticaspecialist Keyence - noteren nog altijd niet in de index.