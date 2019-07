No-dealretoriek schrikt beleggers op

Een Britse regering die dreigende taal spreekt over een no-dealbrexit. En een Amerikaanse president die China afdreigt met 'no deal'. Geen wonder dat de beurzen hun rustige zomerhausse bruusk gestopt zien.

Tot zover de gezapige zomerse hausse op de beurzen. De Europese beurzen kleuren dinsdag stevig rood. Op de Brusselse beurs koerst de Bel20 1,5 procent lager, een gelijkaardig verlies is er voor de Europese korf steraandelen EuroStoxx50 .

Twee ontwikkelingen halen beleggers van hun zomerse wolk. Eén: Boris Johnson. De ministers die de nieuwe Britse premier vorige week installeerde maken er geen geheim van het Verenigd Koninkrijk op de deadline van 31 oktober uit de Europese Unie te willen loswrikken, desnoods zonder een deal.

Pond

Dat vooruitzicht op een economisch potentiële desastreuze 'no deal' weegt voor de tweede dag op rij op het Brits pond. De acute onzekerheid over de brexit is een kopzorg die Europese bedrijfsleiders echt wel konden missen nu de Europese economie zo snel afkoelt dat Mario Draghi, de voorzitter van de Europese Centrale Bank, voor september extra stimulus belooft.

Twee: Donald Trump. Uitgerekend op de dag dat een Amerikaanse topdelegatie in Sjanghai landt voor nieuwe handelsgesprekken, lanceert de Amerikaanse president een vers salvo op zijn favoriete communicatiekanaal: Twitter.

'Het probleem met China is dat het zijn beloftes nooit nakomt', klinkt het. In een echo van de stoere taal vanuit Londen dreigt ook Trump met 'no deal at all'. Met andere woorden: het ziet er naar uit dat het etterende Chinees-Amerikaans handelsconflict niet snel zal opgelost raken, terwijl bedrijfsleiders zoals de CEO's van BASF en Solvay nu al voor de impact gewaarschuwd hebben.

Een extra factor voor de Europese verkoopgolf zijn de binnenrollende bedrijfsresultaten. Die leveren deze week een aantal serieuze opdoffers op. Gisteren konden de budgetvlieger Ryanair en de brouwer Heineken al niet overtuigen, vandaag straffen beleggers onder meer de chemiereus Bayer, de luchtvaartgroep Lufthansa en de windmolenparkbouwer Siemens Gamesa voor niet overtuigende cijfers.

Hoogspanning woensdag

Woensdag belooft er nog meer hoogspanning te komen op de beurzen. In Brussel komen dan voorbeurs enkele kleppers die eerder dit jaar al waarschuwden - Umicore, Solvay en Melexis - met hun interimrapport, nabeurs hebben beleggers de vergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed) dik in rood omcirkeld.