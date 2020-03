‘Nog meer dividendschrappingen op komst'

Kinepolis en Van de Velde zullen niet de enige Belgische beursgenoteerde bedrijven zijn die hun dividend annuleren. Analisten verwachten dat er meer volgen, zeker in de retailsector of bij familiaal gerunde bedrijven.

De bioscoopgroep Kinepolis wordt frontaal getroffen door het coronavirus. Of liever door de maatregelen om de epidemie in te dijken. Alle cinema’s van de groep in ons land zijn sinds 13 maart dicht. De groep heeft in België geen inkomsten meer, terwijl de kosten doorlopen. Hoewel Kinepolis het jaar is ingegaan met een mooie kaspositie, zei voorzitter Joost Bert in een gesprek met De Standaard dat zijn bedrijf het aangekondigde dividend van 1 euro per aandeel waarschijnlijk niet uitkeert.

Bij Van de Velde is die beslissing al genomen. De lingeriegroep kondigde woensdagmorgen aan het aandeleninkoopprogramma stop te zetten en geen dividend te betalen over 2019. Ze verklaart haar beslissing door te verwijzen naar de ‘onzekerheid rond de impact van corona op onze onderneming’. In die omstandigheden kiest de raad van bestuur van Van de Velde ervoor de cashpositie ‘te verstevigen’.

Ik denk dat veel bedrijven de oefening maken, in de eerste plaats bedrijven met een familiale hoofdaandeelhouder die een schrapping van het dividend kan opleggen Guy Sips Analist KBC Securities

Analisten hebben alle begrip voor de beslissing van Van de Velde. ‘Er is een duidelijk gebrek aan visibiliteit’, zegt Nathalie Debruyne van het beurshuis Degroof Petercam. ‘De retailsector zal hard getroffen worden, de visibiliteit is laag en Van de Velde heeft het al een tijd wat moeilijker’, meent Guy Sips van KBC Securities.

Grote kans

Analisten denken dat nog meer bedrijven hun dividend zullen inhouden. ‘Er is een vrij grote kans dat kleine en middelgrote bedrijven in de retailsector het dividend schrappen’, zegt Debruyne. 'Als je winkel dicht moet, is het risico het hoogst. Zeker in combinatie met een relatief hoge schuldgraad', stipt haar collega Stefaan Genoe aan.

Sips vermoedt dat in veel raden van bestuur het dividend aan de orde is. In moeilijke tijden komt het erop aan zo veel mogelijk cash in het bedrijf te houden. ‘Ik denk dat veel bedrijven de oefening maken, in de eerste plaats bedrijven met een familiale hoofdaandeelhouder die de schrapping kan opleggen.’ Volgens de analist geven de families met het schrappen van het dividend de boodschap ‘dat ze het voortbestaan van het bedrijf belangrijker vinden dan het dividend’. ‘Ik denk dat dit meer zal gebeuren, zeker in familiaal gerunde bedrijven.’

Hij wijst erop dat het schrappen van het dividend ook een signaal voor de banken is. Veel bedrijven zullen in deze crisistijden hun kredietverleners om flexibiliteit moeten vragen. Als ze hun dividend niet uitkeren, doen zelf al een financiële inspanning.