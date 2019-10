Nokia incasseert grootste klap sinds 1991

De Finse specialist in telecomapparatuur zet het dividend op de schop en verwacht pas ten vroegste in 2021 winstherstel.

Schermvullende weergave ©rv

Deze ochtend meldde CEO Rajeev Suri in de marge van het kwartaalrapport dat het dividend op de schop gaat. Of zoals het bij Nokia omfloerst heet: een 'pauze' in de uitkeringen. De knip gaat samen met een waarschuwing dat de netwerkspeler de kosten sterk ziet oplopen.

Om de concurrentie voor te blijven, moet Nokia de investeringen in apparatuur voor supersnel internet (5G) opdrijven. En dat zal onvermijdelijk op de marges wegen. Een snelle verbetering mogen beleggers niet verwachten: Suri rekent nu ten vroegste in 2021 in plaats van 2020 op winstherstel.

Een mokerslag voor beleggers. In 2018 was Nokia nog het best presterende aandeel in de Euro Stoxx50, de korf steraandelen uit de eurozone. Beleggers gingen er van uit dat de problemen van Chinese rivalen als ZTE en Huawei in het westen ondervinden de Finnen, net als het Zweedse Ericsson, zou bevoordelen in de strijd om telecomoperatoren voor hun 5G-apparatuur te doen kiezen.

Na het euforisch 2018 is de schok nu des te groter: op de beurs van Helsinki tuimelt Nokia tot 25 procent, de grootste klap sinds 1991. De beurskoers is met 3,56 weer op het crisispeil van 2013 aanbeland.