Noodweer slaat maar kleine bres in moreel van de Belg

De Belg is in augustus iets minder optimistisch geworden, maar blijft niettemin vertrouwen hebben in de economische outlook, de jobmarkt en zijn eigen financiële situatie. Dat leert de maandelijkse rondvraag van de Nationale Bank van België (NBB) bij een kleine 2.000 gezinnen .

Uit die rondvraag distilleert de NBB een barometer. En die is in augustus - de rondvraag wordt grotendeels in de eerste helft van de maand uitgevoerd - licht afgenomen, van 8 naar 5 punten. Maar de onderzoekers stippen zelf aan dat de barometer op een hoog peil blijft, zelfs ruim boven het niveau van voor de gezondheidscrisis (zie grafiek).

Opvallend is dat het consumentenvertrouwen in Vlaanderen en Wallonië in vergelijkbare mate verslechterde. Wallonië is de afgelopen maand veel zwaarder getroffen door de overstromingen. Zo'n 'asymmetrische' schok is vrij uitzonderlijk, maar blijkbaar hadden de sombere krantenkoppen in beide landsdelen een gelijkaardige - en al bij al beperkte - impact. In Brussel stabiliseerde het vertrouwen min of meer.