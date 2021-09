Noorwegen geeft startschot voor wereld van hogere rentes

De Noorse centrale bank heeft donderdag haar basisrente verhoogd van 0 naar 0,25 procent en daarmee een punt gezet achter bijna anderhalf jaar nulrentebeleid. ‘Een normaliserende economie suggereert dat het gepast is om een geleidelijke normalisatie van de beleidsrente te beginnen’, zegt gouverneur Oystein Olsen in een mededeling.

Norges Bank verwijst naar het economisch herstel en de verwachte stijging van de inflatie. ‘De economische activiteit is nu hoger dan voor de pandemie.’ Noorwegen profiteert als belangrijke olie-exporteur van de remonte van de olieprijs. ‘De stijgende loongroei zal helpen de inflatie op te krikken naar de doelstelling van 2 procent.’

De Noorse kroon reageerde positief op de renteverhoging. De munt steeg tegenover de euro naar het hoogste peil in drie maanden.

Voorbeeld

Met de verstrakking van het geldbeleid volgt Norges Bank het voorbeeld van de centrale banken van enkele groeilanden. Onder meer in Brazilië, Rusland en Tsjechië is de rente opgetrokken om de inflatie onder controle te houden. Ook de Turkse centrale bank heeft begin dit jaar de rente verhoogd, maar ze heeft die stijging donderdag onverwacht gedeeltelijk teruggedraaid. Bij de meer welvarende landen hebben Zuid-Korea en IJsland de rente al verhoogd.

De inflatie is de jongste maanden wereldwijd gestegen. Dat is vooral te wijten aan de tekorten aan grondstoffen en onderdelen zoals chips, de sterke stijging van de transportkosten en de krappe arbeidsmarkt. De snelle heropleving heeft veel bedrijven verrast. Daardoor is de vraag naar goederen en diensten groter dan het aanbod.