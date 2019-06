Noorwegen, het Asterixdorp van de centralebankwereld

'De enige overblijvende havik', omschrijft Danske Bank-econoom Kristoffer Lomholt Norges Bank. Een havik is in bankierstermen een sterk met uitsterven bedreigde soort: een centraal bankier die streng focust op inflatiebestrijding. Dit in scherp contrast met de alomtegenwoordige duiven die via nulrentes en bulkinkopen van schulden een kwakkelende economie proberen doperen en actief proberen het leven van de burger wat duurder te maken .

Last but not least: terwijl andere centrale bankiers er maar niet in slagen de inflatie op te krikken, ligt de inflatie in Noorwegen met 2,5 procent, een cijfer dat de natte droom van Mario Draghi is, boven de doelsteling.