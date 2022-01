Nummer twee van Fed treedt af na beursschandaal

In februari 2020, aan het begin van de coronapandemie, verkocht Clarida voor minstens een miljoen dollar deelbewijzen in een Amerikaans aandelenfonds. Enkele dagen later kocht hij voor een vergelijkbaar bedrag deelbewijzen van hetzelfde fonds weer terug. Die aankoop vond plaats aan de vooravond van een belangrijke aankondiging door de Fed, over het geven van monetaire stimuli om de negatieve gevolgen van de pandemie te bestrijden. In reactie op die aankondiging zouden de beurzen een stevige klim inzetten.