Nvidia krijgt koersdoelverhoging

Wall Street gaat lager nu de vaccinrally opdroogt. Nvidia wint terrein door een hoger koersdoel.

De Amerikaanse beurzen gaan lager nu de vaccinrally toch een beetje op zijn einde lijkt te lopen. Maandag gingen de meeste beurzen nog fors hoger dankzij het nieuws dat er een zeer performant coronavaccin aan zit te komen. Maar inmiddels lijken beleggers door te krijgen dat de uitrol van het vaccin lang kan duren en dat er een boel haken en ogen aan het middel zitten die de uitrol moeilijker zal doen verlopen.

Daarom lijken beleggers zich weer wat meer te focussen op heden, waar de tweede golf nog in alle hevigheid woedt. In New York zullen de meeste café, restaurants en sportclubs na 22u dicht moeten om het stijgende aantal infecties de kop in te drukken. Dat zal wederom flink wegen op de New Yorkse economie.

De Dow Jones verliest rond 19u15 1,3 procent.

Nvidia

Het aandeel Nvidia gaat 0,8 procent hoger na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Analist Ross Seymor verhoogt zijn koersdoel van 450 naar 500 dollar en laat zijn houden-advies voor de producent van grafische kaarten staan.

'Wij verwachten dat Nvidia volgende week de verwachtingen zal verslaan met zijn kwartaalresultaten', zegt Seymor. Volgens de analist zijn de kwaliteiten van de groei in gaming en datacentra ongekend. 'We blijven onder de indruk van de manier waarop Nvidia weet te leveren aan een breed aantal snelgroeiende sectoren en we verwachten dat de markt optimistisch zal blijven tijdens het boekjaar 2021. '

Tegelijkertijd is de analist ook voorzichtig. Zo kan het zijn dat de groei in gaming beperkt kan worden door aanbodbeperkingen en zit ook het rapport dat chipproducent Intel vorige maand uitzond hem ook niet lekker. Intel zag zwakte in zijn datacenteractiviteiten bij zowel overheden als bedrijven.