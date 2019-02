Nyrstar hard onderuit na zoveelste winstalarm

De zinkspecialist waarschuwt niet alleen over 2018, maar ook over de toekomstige rendabliteit van kroonjuweel Port Pirie.

Nyrstar waarschuwde vrijdagavond laat dat volgens voorlopige cijfers- definitieve resultaten volgen pas op 30 april, de uiterste wettelijke deadline - de brutobedrijfswinst (ebitda) over 2018 op 110 à 130 miljoen zal uitkomen.

Aangezien de zinkspecialist over de eerste jaarhelft 120 miljoen ebitda draaide, betekent dit dat de tweede jaarhelft nauwelijks rendabel was.

Meteen oogt de 'wiskunde' voor de Nyrstar-aandeelhouder kritieker dan ooit. De schulden belopen nu liefst 12 keer de ebitda, dubbel zo veel als bij het aangeslagen Greenyard. En gelet op de zware afschrijvings- en rentelasten zal Nyrstar zo goed als zeker 2018 voor het zesde jaar op zeven met verlies afsluiten.

Beleggers straffen het aandeel hard af. Het aandeel gaat maandag op de Brusselse beurs tot 35 procent onderuit, tot een diepterecord van 0,37 euro. De beurswaarde is verschrompeld tot 40 miljoen euro, een molshoop vergeleken bij de schuldenberg van 1,45 miljard euro.

Analisten reageren logischerwijs 'not amused' op de zoveelste onheilstijding. Een overzicht:

ABN AMRO:

'Dit is verbluffend slecht nieuws en suggereert dat de activa nog minder waard zijn dan we dachten', zegt analist Philip Ngotho. 'We blijven bij onze visie dat de aandelen Nyrstar praktisch waardeloos zijn, maar vrezen dat er ook voor de obligatiehouders weinig zal overblijven'.

ING:

'Meer drama', schrijft analist Stijn Demeester. Hij merkt op dat Nyrstar de verwachte winstgevendheid van het kroonjuweel Port Pirie meer dan gedacht bijstuurt.

'Port Pirie zal samen met de nabijgelegen site in Hobart dit en volgend jaar respectievelijk 95 en 125 miljoen ebitda (brutobedrijfswinst, red.) aanleveren. Dat is dicht bij de eerder vermelde bedragen van 100 en 130 miljoen. Maar Hobart leverde historisch zo'n 20 à 30 miljoen ebitda per jaar, terwijl tot nog toe de boodschap was dat Port Pirie na de heropstart extra ebitda zou opleveren. Conclusie: de verwachte rendabliteit van Port Pirie is met zo'n 25 à 30 procent verlaagd.'

KBC Securities:

'Dit is een nieuwe klap voor het bedrijf', merkt ook analist Wim Hoste op.