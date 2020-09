‘Nyxoah moet zich nog bewijzen’...

‘Het implantaat van Nyxoah oogt vernuftig, maar het moet zijn deugdelijkheid nog bewijzen.’ Johan Verbraecken, die slaapapneupatiënten behandelt in het UZ Antwerpen, acht de kans klein dat implantaten zoals dat van het Waals medtechbedrijf de standaardbehandeling worden.

‘Je kan het vergelijken met een sluipmoordenaar, die je helemaal kan slopen.’ Als geen ander weet Johan Verbraecken, de medisch coördinator van het Slaapcentrum UZ Antwerpen, welke ravage slaapapneu kan aanrichten als de aandoening niet adequaat behandeld wordt. Verbraecken, die onlangs het boek ‘Slaap: het nieuwe medicijn’ schreef, behandelt al bijna 30 jaar slaapapneu.

Bij patiënten blokkeert een verslapping van de tong en/of het verhemelte de luchtweg. Dat veroorzaakt een apneu, of kortstondige ademstilstand, luid gesnurk en een veelvuldig onderbroken nachtrust. ‘Er zijn veel gradaties, van mild tot zeer ernstig, waardoor de patiëntengroep zeer heterogeen is en het voorschrijven van een behandeling niet altijd eenvoudig is’, zegt Verbraecken.

Bij de ernstige gevallen doet zo’n kortstondige ademstilstand zich meer dan 30 keer per uur voor, waardoor de patiënten klagen over oververmoeidheid, concentratieproblemen en hoofdpijn. ‘Als je die niet behandelt, is er een kans op de drie dat je problemen krijgt met je bloeddruk en een kans op de zes dat je er binnen twaalf jaar aan overlijdt.’

Zelf sliep ik goed en had ik niet speciaal last van oververmoeidheid, maar mijn toenmalige vriendin werd gek van mijn gesnurk. Michel Schrijvers Apneupatiënt

Officieel kregen ruim 140.000 Belgen al de diagnose. Maar in realiteit lijden allicht 600.000 à 700.000 mensen aan een of andere vorm van de aandoening, schat Verbraecken. ‘Velen weten niet dat ze eraan lijden en komen niet naar het ziekenhuis’, zegt de specialist. Wie met klachten in het UZA Slaapcentrum aanklopt, blijft een nacht ter observatie. Om de slaapkwaliteit, maar ook de luchtstroom aan neus en mond, het snurkgeluid, de zuurstofsaturatie, de lichaamshouding, de hartactiviteit en de bewegingen van buik en borstkas te meten.

Bourgondische levensstijl

In 2009 wandelde ook Michel Schrijvers (53), de eigenaar van het Mechelse IT-bedrijf First, bij het slaapcentrum binnen. ‘Zelf sliep ik goed en had ik niet speciaal last van oververmoeidheid, maar mijn toenmalige vriendin werd gek van mijn gesnurk’, zegt Schrijvers.

De ondernemer bleek een snurkgeluid van 66 decibel te produceren. ‘Dat is vergelijkbaar met een stofzuiger’, aldus Verbraecken. Met 25 apneus per uur lijdt Schrijvers aan een ‘matig ernstige’ vorm van slaapapneu. Meer dan 30 per uur geldt als ernstig.

Implantaten kunnen overwogen worden als de basisbehandelingen zoals een CPAP-masker, gewichtsvermindering of een heelkundige ingreep in de keel falen. Johan Verbraecken, Medisch coördinator Slaapcentrum UZ Antwerpen

Schrijvers is een van de vele mannen die aan slaapapneu lijden. ‘Er zijn dubbel zoveel mannen als vrouwen bij wie de diagnose gesteld wordt’, zegt Verbraecken. ‘Dat heeft te maken met een combinatie van een bourgondische levensstijl, overgewicht en vaak een gebrek aan beweging. Ook de anatomie van de bovenste luchtweg en de leeftijd spelen een rol. Als je ouder wordt, verslappen je spieren. Hoe ouder je wordt, hoe meer apneus optreden.’

Ook genetische voorbeschiktheid kan een rol spelen. ‘Mijn vader heeft een zware vorm van apneu’, zegt Schrijvers. ‘Telkens als hij ergens ging zitten, viel hij in slaap.’

Een chip onder de kin

Bij matig ernstige slaapapneu, zoals bij Schrijvers, is de eerstekeusbehandeling een CPAP-neusmasker of een mondbeugel. ‘En de jongste jaren kwamen ook nog eens de implantaten op de markt’, zegt Verbraecken. De marktleider bij die laatste is het beursgenoteerde Amerikaanse Inspire Medical Systems, dat een pacemaker ontwikkelde die onderhuids onder het rechtersleutelbeen geplaatst wordt. Die stuurt de pacemaker een impuls, waardoor de tong naar voren geplaatst wordt en de luchtweg vrij blijft.

In dat hightechsegment wil het ambitieuze Waalse medtechbedrijf Nyxoah, dat vanaf vandaag noteert op Euronext Brussel, de tweede speler worden. Nyxoah ontwikkelde een chip, Genio, die zo groot is als een muntstuk en met een insnijding onder de kin wordt ingebracht. Voor het slapengaan kleeft de patiënt onder de kin een patch die draadloos het implantaat activeert. Dat stimuleert de tongspieren, waardoor de luchtweg vrij blijft.

20.000 Implantaten zoals dat van Nyxoah kosten 20.000 euro per stuk.

Nyxoah commercialiseert zijn neurostimulatie sinds begin dit jaar in Europa. Sinds maart ontvangt het in Duitsland zijn eerste inkomsten. Duitsland betaalt het implantaat al terug, de andere Europese landen moeten nog beslissen. ‘De technologie oogt vernuftig en is minder ingrijpend dan die van Inspire’, zegt Verbraecken. ‘Het implantaat is klein en communiceert draadloos met de patch onder je kin.’

Over de potentiële werking is Verbraecken genuanceerd. ‘De technologie moet zijn klinische werkzaamheid nog bewijzen. Ze heeft een Europese CE-markering, maar die zegt alleen iets over de technische aspecten en de veiligheid. Dat een patiënt bijvoorbeeld geen elektrocutiegevaar loopt. Zo’n keuring zegt niets over de efficiëntie van de behandeling.’

Met zijn beursgang wil Nyxoah klinische studies financieren in Europa, Australië en de Verenigde Staten, waar het in juni groen licht kreeg om een studie met 134 apneupatiënten in 13 ziekenhuizen te beginnen. ‘De goedkeuring van de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA, die veel strenger is dan de Europese, gaat over de medische efficiëntie’, zegt Verbraecken. ‘Die krijg je daar alleen na een grootschalige studie.’

10.000 maskers per jaar

Verbraecken meent dat implantaten zoals die van Nyxoah wel degelijk effectief kunnen zijn als patiënten streng geselecteerd worden. ‘Maar het zijn geen behandelingen die standaard bij elke patiënt werken. Implantaten kunnen overwogen worden als de basisbehandelingen zoals een CPAP-masker, gewichtsvermindering of een heelkundige ingreep in de keel falen. Het kan een behandeling zijn voor mensen met een niet te zware vorm van apneu, maar dat moeten studies uitwijzen.’

Schrijvers zet al elf jaar ’s nachts een CPAP-masker op. ‘Mijn vriendin was heel blij en ik heb nooit problemen gehad ermee te slapen’, zegt hij, terwijl hij het toestel uit een zak haalt. Via een geribbelde slurf zuigt het toestel non-stop gezuiverde kamerlucht binnen, waardoor de bovenste luchtweg niet afsluit. ‘Het maakt bijna geen lawaai en het masker is een pak comfortabeler dan het vorige. Ik neem het overal mee, ook op reis. Als ik het een keer vergeet, slaap ik slecht.’

‘CPAP-maskers zijn veel comfortabeler en gebruiksvriendelijker geworden’, zegt Verbraecken. ‘De uitval is fel verminderd. Na een jaar is maar een op de tien ermee gestopt, wat heel goed is. Als een patiënt een CPAP-masker niet verdraagt, is er nog een beugel als tweede keuze. En ook die is een stuk comfortabeler geworden, nu hij niet langer één blok is.’

Kostenplaatje

Ook het kostenplaatje belooft een serieuze factor te worden in de keuze van de behandeling. Verbraecken: ‘Jaarlijks krijgen 10.000 Belgen een CPAP-masker voorgeschreven. Zo’n masker kost 560 à 600 euro. De patiënt betaalt maandelijks zo’n 7,5 euro remgeld uit eigen zak. Bij implantaten zoals dat van Nyxoah spreek je over bedragen van 20.000 euro per stuk. Daar kan je er geen honderd per jaar van plaatsen in een ziekenhuis. Als je dat op grote schaal doet, gaat het RIZIV failliet.’