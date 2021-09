OESO: 'Blijf stimuleren'

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) raadt centrale bankiers en overheden aan te blijven stimuleren nu de denktank van de rijke landen de groeiverwachtingen voor de wereldeconomie en voor de VS verlaagt. De wereldeconomie zou dit jaar met 5,7 procent groeien, 0,1 procentpunt minder dan bij de vorige vooruitzichten. De Amerikaanse economie krijgt een veel stevigere groeiknip, want de prognose gaat van 6,9 naar 6 procent groei.

Hoewel het wereldwijde bbp is gestegen tot boven zijn prepandemische niveau, blijft het economische herstel ongelijk.

'Het wereldwijde economische herstel blijft sterk, geholpen door de stimulus van centrale banken en overheden', zegt de OESO. 'Maar hoewel het wereldwijde bbp is gestegen tot boven zijn prepandemische niveau, blijft het economische herstel ongelijk, waarbij bepaalde landen nog verschillende uitdagingen hebben.' Zo wijst de denktank erop dat er grote verschillen zijn in de vaccinatiegraden van de landen.

Aanvoerketens

'Nieuwe uitbraken van het virus dwingen sommige landen om de activiteit te beperken, waardoor er problemen komen in de aanvoerketens.' En die problemen, gecombineerd met een snel herstel van de vraag naar producten, duwen weer de prijzen van grondstoffen zoals olie en gas omhoog. 'Ook de voedselprijzen stijgen en leiden vooral in opkomende landen tot inflatie.' De OESO wijst er op ook op dat de scheepvaarttarieven fors zijn gestegen, zoals uit onderstaande grafiek blijkt.

De OESO verwacht dan ook een hogere inflatie in de komende twee jaar. Eind dit jaar zou de gemiddelde inflatie van de 20 grootste economieën ter wereld uitkomen op 4,5 procent. Maar in 2022 zou de inflatiegraad afnemen tot 3,5 procent. De hogere inflatie is volgens de OESO tijdelijk en daarom adviseert ze centrale bankiers en overheden om zowel het monetaire beleid als het begrotingsbeleid soepel te houden zolang de economische vooruitzichten op korte termijn onduidelijk blijven.