OESO: 'Coronavirus brengt wereldeconomie in gevaar'

'Coronavirus: de wereldeconomie is in gevaar.' Zo luidt de verontrustende titel van de nieuwe economische vooruitzichten die de OESO, de denktank van de rijke landen, maandag publiceert. De internationale organisatie voorspelt dat de wereldeconomie in 2020 slechts met 2,4 procent zal groeien, tegenover 2,9 procent in 2019. Dat is de laagste groei sinds de wereldwijde recessie van 2009. Die prognose veronderstelt dat de epidemie in China een piek bereikt in het eerste kwartaal en dat de verspreiding in andere landen beperkt blijft.