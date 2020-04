'OPEC+ dicht bij deal over productieknip'

De olieproducerende landen van de OPEC+ zouden hun productie stevig willen verlagen. Cijfers van 10 miljoen tot 20 miljoen minder vaten per dag doen de ronde.

Het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten, OPEC+, onderhandelen over een mogelijke knip in de olieproductie. Volgens het persbureau Reuters zou de OPEC+ dicht bij een overeenkomst zijn, waarbij de totale productie van olie met 15 tot 20 miljoen vaten per dag zou dalen. Andere bronnen spreken over een knip van slechts 10 miljoen vaten per dag.

De besprekingen worden bemoeilijkt door het conflict tussen Saoedi-Arabië, de leider van het OPEC-kartel, en Rusland, dat geen lid is. Volgens de laatste berichten zou Rusland zich over het meningsverschil hebben heengezet en bereid zijn de olieproductie te verlagen.

OPEC+ zou de VS hebben uitgenodigd om de videoconferentie bij te wonen. Normaal gesproken is dat land nooit aanwezig bij de besprekingen van OPEC+. Het is nog niet duidelijk of de VS de uitnodiging aangenomen hebben.

G20

De bespreking van OPEC+ wordt gevolgd door een virtuele G20-bijeenkomst op vrijdag, die Saoedi-Arabië zal voorzitten. Tijdens die vergadering zullen de energieministers van de 20 grootste economieën ter wereld praten over de situatie op de energiemarkt.