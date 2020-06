OPEC draait oliekraan ook deze zomer dicht

Nu vooral Saoedi-Arabië de olieproductie meer in lijn gebracht heeft met de ineengestorte vraag, is de olieprijs deels hersteld van de mokerslag in april.

Bijeenkomsten van OPEC+, het oliekartel aangevuld met Rusland, zijn zelden vlotte en transparante aangelegenheden, maar zaterdag vormde een regelbevestigende uitzondering. Na luttele uren zoomen konden de olieministers een mededeling de wereld insturen: de in april overeengekomen recordknip van bijna 10 miljoen vaten per dag in de productie wordt met zeker één maand verlengd, tot eind juli.

De oliekraan dichtdraaien was hoog nodig, na een hels voorjaar voor de sector. Begin maart lanceerde Saoedi-Arabië een prijzenoorlog, uit frustratie met de Russische weigering de olieproductie te temperen.

Het gevolg was spectaculair: de wereld werd overspoeld met olie, net op het ogenblik dat de vraag in elkaar stortte. Net na de Saoedische beslissing bereikte de covid-19 pandemie ook Europa en later Noord-Amerika. Om die gezondheidscrisis beheersbaar te houden ging het gros van de wereldeconomie in 'lockdown', waardoor het auto- en vliegverkeer tot een fractie van het precoronapeil zakte.

Die combinatie leidde in april tot paniek op de oliemarkt, met een Amerikaanse olieprijs die zelfs onder nul dollar per vat zakte. Beleggers waren bereid geld te betalen om van hun vaten af te raken, omdat er geen plek meer was om de overtollige 'continentale' olie in tanks op te slaan. De Europese referentie, Brent , zakte minder spectaculair omdat die Noordzee-olie vlotter op supertankers kan opgeslagen worden.

Sinds dat dieptepunt is de olieprijs enigszins hersteld (zie grafiek). Dat is deels te danken aan de herwonnen productiediscipline. Maar ook de gunstige evolutie van de coronastatistieken en bijhorende sneller dan verhoopte versoepeling van de lockdown in veel landen, voedt het optimisme.

Toch onderstreept de mededeling dat productiediscipline nodig blijft. OPEC verwacht dat de gemiddelde vraag over 2020 9 miljoen vaten per dag lager zal liggen dan in 2019. Met andere woorden: de recordknip brengt de productie louter in lijn met de lagere vraag.

Bovendien zit er nog een angel in het persbericht. De verlenging komt er alleen al als de leden die zich in mei en juni niet aan de afgesproken knip hielden, dat wél beginnen doen.