OPEC duwt olieprijs naar hoogste peil in vier jaar

De olieprijs stijgt maandag tot boven 80 dollar per vat omdat de olielanden niet van plan zijn de productie te verhogen.

Een groep olieproducerende landen zei na overleg in de Algerijnse hoofdstad Algiers dat ze de productie pas zullen optrekken als de consumptie toeneemt. De oliemarkt reageerde opgetogen. De prijs van de Brentolie steeg maandag even naar 80,94 dollar per vat, het hoogste niveau sinds november 2014.