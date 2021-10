OPEC+ negeert druk om olieproductie fors te verhogen

De olieprijs stijgt maandag naar het hoogste peil in drie jaar omdat het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten de productie met slechts 400.000 vaten per dag verhogen.

De OPEC+-landen zijn voorlopig niet van plan in te gaan op de vraag van olieverbruikers om de productie sterk te verhogen. Ze beslisten maandag hun beleid van een geleidelijke productieverhoging voort te zetten en zullen in november 400.000 vaten per dag meer oppompen.

Olieverbruikers vrezen dat de sterke stijging van de olieprijs het economisch herstel in het gedrang zal brengen. De olieprijs steeg vorige week voor het eerst sinds 2018 boven 80 dollar per vat.

Voor de start van de vergadering was er op de oliemarkt speculatie dat de OPEC+ de productie meer zou optrekken. Toen bleek dat de olielanden voorlopig niet bereid zijn de productieverhoging te versnellen, schoot de olieprijs omhoog. De prijs van Brent-olie, de referentie in Europa, steeg met zowat 2 dollar naar 81,5 dollar, het hoogste peil in drie jaar. In de VS steeg de olieprijs zelfs naar het hoogste niveau in bijna zeven jaar.