OPEC plant extra productieknip

De olieprijs stijgt lichtjes omdat het oliekartel OPEC en bondgenoten in 2020 de olieproductie wellicht meer zullen verlagen dan verwacht.

Een ministerieel comité van die groep olieproducerende landen stelde donderdag voor de productiequota in het eerste kwartaal van 2020 met 500.000 vaten per dag te verlagen. Dat heeft de Russische minister van Olie Alexander Novak meegedeeld.

De voorgestelde productieverlaging is een verrassing en komt boven op de productiebeperking van 1,2 miljoen vaten per dag die begin 2019 van kracht werd. Analisten hadden voorspeld dat de OPEC en zijn bondgenoten die huidige beperking zouden verlengen maar geen stap verder zouden gaan.

De extra knip in de productie moet voorkomen dat het verwachte overaanbod aan olie volgend jaar de olieprijs sterk doet dalen. Het aanbod groeit omdat de Amerikaanse olieproductie flink toeneemt. Sommige analisten zien de olieprijs bij een ongewijzigd beleid van de OPEC dalen tot minder dan 50 dollar per vat.

De oliemarkt reageerde positief op de waarschijnlijke productieverlaging. Brent-olie noteerde in de late namiddag op 63,4 dollar per vat, tegenover 63 dollar woensdag.

Zondaars

Ondanks het gedrag van die landen was de totale productie van de OPEC+-landen doorgaans lager dan afgesproken. Dat was een gevolg van de lager dan voorziene productie in Saoedi-Arabië en Venezuela. Saoedi-Arabië compenseerde de te hoge productie van andere landen om de prijs te stabiliseren en Venezuela worstelde met stroomonderbrekingen en sociale onrust.