OPEC+ plant verhoging olieproductie

Irak en Nigeria

De OPEC+ verlaagde in april de olieproductie met 9,6 miljoen vaten per dag nadat een perfecte storm de olieprijs had doen crashen. De coronacrisis deed de vraag naar olie instorten kort nadat Saoedi-Arabië uit onvrede met de houding van Rusland zijn productie had verhoogd en een prijzenoorlog had gelanceerd. De prijs van olie uit Texas zakte in april zelfs even onder nul, omdat er een tekort aan opslagtanks was. Het is de bedoeling de productieknip in augustus te beperken tot 7,7 miljoen vaten.