OPEC sluipt richting compromis in burenruzie

Een deal tussen Saudi-Arabië en de Emiraten kan de weg effenen voor hogere olieproductie en de wereld behoeden voor een verse inflatie-opstoot.

Er lijkt schot in de zaak te komen in de burenruzie die OPEC verlamt. De olieministers vergaderen deze middag in hun hoofdkantoor in Wenen, bevestigde het kartel zondagochtend aan het persbureau Bloomberg.

Dat er vergaderd wordt is an sich teken van vooruitgang: Saudi-Arabië gaf de voorbije weken te kennen dat een 'plenaire' vergadering pas nut had als een deal binnen handbereik is.

Het conflict gaat tussen Saudi-Arabië, met zijn enorme oliereserves de 'centrale bank' van de wereldoliemarkt, en hun buren en traditionele bondgenoot, de Verenigde Arabische Emiraten.

Quota

De Emirati's willen niet instemmen met de Saudische plannen om - in combinatie met een productieverhoging vanaf augustus - de vervaldatum van de huidige productiebeperkingen te verlengen van april tot december 2022.

Abu Dhabi wil pas groen licht geven als de Emiraten als een hogere 'startbasis' krijgen bij de berekening van die inperkingen, namelijk een quotum van 3,8 in plaats van 3,2 miljoen vaten per dag.

Dat is voor Riyad dan weer onaanvaardbaar. De Saudi's vrezen dat instemmen met de eis van de buren een doos van Pandora openzet, die uiteindelijk de herwonnen productiediscipline op de helling dreigt te zetten. Het kartel produceert vergeleken met de start van de pandemie nog altijd een stuk minder vaten per dag (zie grafiek), ook al is de vraag door een in rotvaart herstellende wereldeconomie sterk toegenomen.

Riyad bewees eerder al niet te bluffen, door begin 2020 de kraan open te zetten om het balorig niet-OPEC-lid Rusland in de pas te laten lopen. Daardoor werd de wereldmarkt overspoeld met ruwe olie, net op het ogenblik dat de vraag bij de start van de pandemie instortte. Het resultaat was een tuimelende olieprijs, waarbij de olieprijs in de Verenigde Staten door een gebrek aan opslagruimte zelfs onder nul dook.

Nu dreigt zich een omgekeerd scenario te voltrekken. Een aanbod dat nauwelijks een snel stijgende vraag kan bijbenen. Sinds begin dit jaar is de prijs van een vat ruwe olie met ruim de helft gestegen.

Pomp

Met onvermijdelijk gevolg aan de pomp, zeker nu zowel in de Verenigde Staten als in Europa veel mensen door de pandemie voor een autovakantie opteren. In België is de prijs voor benzine naar het hoogste peil sinds 2014 gestegen. Ook in de Verenigde Staten is het bij een recordvraag naar benzine zeven jaar geleden dat de gemiddelde prijs aan de pomp nog zo hoog lag.