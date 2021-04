OPEC+ verhoogt olieproductie in stappen

De olieministers van de OPEC+ zijn het donderdag eens geworden over een geleidelijke verhoging van hun gezamenlijke olieproductie.

Het was naar verluidt Saoedi-Arabië dat voorstelde weer meer olie op te pompen. Het land had boven op de productiebeperking van 7 miljoen vaten per dag van de OPEC+ - de 13 OPEC-landen plus tien andere olielanden waaronder Rusland - zichzelf een extra vermindering van 1 miljoen vaten opgelegd. De Verenigde Staten hadden wat druk gezet door hun Saoedische bondgenoot te wijzen op het belang van ‘betaalbare en betrouwbare energiebronnen voor consumenten’.

Het afbouwen van de productiebeperkingen is een verrassing van formaat. Onder meer in Europa woedt de coronapandemie nog in alle hevigheid en zijn nieuwe lockdowns van kracht. De verwachting was dat het productieplafond zou blijven in mei. Waar de vaccinatie goed vordert, zoals in de Verenigde Staten, herstelt de economie wel al fors.

De olieproductie wordt stapsgewijs verhoogd. In mei en juni komen er 350.000 vaten per dag bij, in juli 450.000, blijkt uit een verklaring van het Kazakse ministerie voor Energie die Bloomberg kon inkijken. Daarnaast zal Saoedi-Arabië zijn vrijwillige vermindering terugschroeven. Het zal in mei 250.000 vaten extra produceren, in juni 350.000 en in juli 400.000.

De OPEC+ zou in drie maanden meer dan twee miljoen vaten extra in de markt zetten. Maar volgens sommigen kan ook dat te weinig zijn. De vraag naar olie zou de komende drie maanden met zowat 3 miljoen vaten toenemen.