OPEC+ weigert stijging olieproductie te versnellen

De oproep van de VS aan het oliekartel OPEC en zijn bondgenoten om veel meer olie te produceren om de hoge olieprijs omlaag te duwen valt in dovemansoren.

De OPEC+-landen hebben donderdag beslist de olieproductie in december zoals gepland met 400.000 vaten per dag te verhogen. Daarmee zetten ze hun beleid van een geleidelijke normalisering van de productie voort.

De beslissing van de groep olieproduerende landen is slecht nieuws voor de olieverbruikers. De Amerikaanse president Joe Biden had de OPEC+-landen opgeroepen de productie met meer dan 400.000 vaten op te trekken om de hoge olieprijs te doen dalen.

Piek

De prijs van de Brent-olie, de referentie in Europa, bereikte eind oktober een piek van 86,7 dollar per vat, het hoogste peil in drie jaar. In de VS klom de olieprijs naar het hoogste niveau in zeven jaar. De olieprijs stijgt omdat het herstel van de wereldeconomie de vraag naar olie sneller doet stijgen dan het aanbod.