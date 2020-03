OPEC wil olieproductie sterk verlagen om prijs op te krikken

De OPEC-landen zijn het eens dat een grote verlaging van de olieproductie nodig is om de olieprijs te ondersteunen. Ze stellen voor de olieproductie in het tweede kwartaal met 1,5 miljoen vaten per dag te verminderen. De olieprijs is de jongste weken sterk gedaald omdat de snelle verspreiding van het coronavirus de vraag naar olie fors heeft doen dalen.