Obligatie keert winst uit als neushoorn zich herpakt

De allereerste neushoornobligatie betaalt beleggers terug als de populatie van de bedreigde diersoort op vijf plaatsen in Afrika toeneemt in de volgende vijf jaar.

De initiatiefnemers willen 50 miljoen dollar ophalen met de eerste obligatie die gekoppeld is aan de redding van een diersoort. Het rendement voor beleggers hangt af van de evolutie van de populatie zwarte neushoorns in Zuid-Afrika en Kenia. Bij een daling van de populatie slikken beleggers verlies, zo meldt de zakenkrant Financial Times.

De Zoological Society of London, die achter de uitgifte zit, wil de obligatie begin volgend jaar lanceren. Volgens schattingen zijn er vandaag zo’n 5.000 zwarte neushoorns in Afrika, tegenover 63.000 in de jaren 70. Sinds begin jaren 90 is de populatie wel al verdubbeld.