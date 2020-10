Obligatie-uitgifte Atenor vervroegd afgesloten

De vraag naar obligaties van de vastgoedontwikkelaar was ruim 2,5 keer hoger dan het aanbod.

De inschrijvingen voor de dubbele obligatie-uitgifte van Atenor zijn vrijdagavond na één dag vervroegd afgesloten. Beleggers tekenden in voor meer dan 250 miljoen euro, terwijl Atenor maximaal 100 miljoen euro wilde ophalen. Omdat de vraag groter was dan het aanbod zullen beleggers slechts een deel krijgen van het papier dat ze hebben besteld.

Succes

Atenor is de tweede Belgische onderneming in een week die met groot succes obligaties uitgeeft en vooral bij particuliere beleggers plaatst. Ook Bekaert sloot vorige week vrijdag de inschrijvingen af na één dag. Beleggers tekenden toen in voor ruim 350 miljoen euro terwijl Bekaert 200 miljoen wilde ophalen.