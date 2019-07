'Obligatie-uitgifte afvalgroep Renewi niet aantrekkelijk'

Renewi merkt op dat dit zijn eerste uitgifte is van een groene obligatie sinds de onderneming in 2017 ontstond uit de fusie van het Britse Shanks en de Nederlandse sectorgenoot Van Gansewinkel. Het zal de opbrengst van de obligaties gebruiken voor groene investeringen en voor een gedeeltelijke herfinanciering van een obligatie die vervalt op 30 juli.

'De schuldgraad van Renewi - de verhouding tussen de nettoschuld en de ebitda (brutobedrijfswinst) - is met 3,06 eerder aan de hoge kant', signaleert De Belegger. 'We vinden dat de geboden rente gezien de hoge schuldratio ietwat te mager is. We zouden dan ook niet intekenen.'