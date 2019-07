Obligatie-uitgifte afvalgroep Renewi vervroegd afgesloten

De vraag naar obligaties was groter dan het aanbod van 75 miljoen euro.

De obligatie-uitgifte van de Brits-Nederlandse afvalverwerker Renewi is vrijdagavond na één dag vervroegd afgesloten. De uitgifte werd overingetekend, zegt ING, de bank die de operatie begeleidde. Dat wil zeggen dat de vraag naar obligaties groter was dan het aanbod.

Aangezien de vraag groter was dan het aanbod zullen sommige beleggers niet alle obligaties krijgen die ze hebben besteld. Meer informatie over de verdeling van de obligaties is pas maandag bekend.