Obligatiemarkten profiteren van doping centrale banken

De obligatiebeleggers die in 2019 de meeste risico’s namen boekten de hoogste rendementen. Grieks papier presteerde het best.

De obligatiemarkten hebben wereldwijd een verrassend goed jaar achter de rug, al presteerden ze minder goed dan de aandelenmarkten. Beleggers boekten hoge rendementen omdat de belangrijkste centrale banken onverwacht hun monetair beleid versoepelden.

De Amerikaanse centrale bank verlaagde drie keer de rente, terwijl ze eind vorig jaar nog twee renteverhogingen in het vooruitzicht had gesteld. De Europese Centrale Bank knipte in september in de rente en hervatte begin november de aankoop van staatsobligaties en ander schuldpapier.

Negatieve rente

Het soepeler geldbeleid deed de obligatiekoersen stijgen en de langetermijnrente in veel landen dalen naar een historisch dieptpunt. Het uitstaand bedrag aan obligaties met negatief rendement steeg even naar zowat 17.000 miljard dollar (ruim 15.000 miljard euro). Het rendement van tienjarige Belgische staatsobligaties zakte in juli voor het eerst onder nul en bereikte in augustus een bodem van -0,39 procent.

De uitzonderlijk lage rente zette veel beleggers ertoe aan om meer risico’s te nemen. Ze kochten meer obligaties van landen of bedrijven met een lage kredietwaardigheid om het rendement van hun portefeuille op peil te houden. Een obligatie met een lagere kredietrating of langere looptijd biedt doorgaans een hoger rendement dan papier met een hogere rating of kortere looptijd.

De grotere vraag naar risicovolle en langlopende obligaties had tot gevolg dat de koersstijging en return van dat papier het hoogst was. Het gevolg is dat een gediversifieerde portefeuille bedrijfsobligaties meer opbracht dan staatsobligaties. Het risico van bedrijfsobligaties is immers groter dan dat van overheidspapier. Binnen de bedrijfsobligaties leverde papier met een rommelrating een hogere return op dan bedrijfsobligaties met een kwaliteitsrating. Ook obligaties van groeimarkten hebben een zeer goed jaar achter de rug.

Griekse obligaties

Griekse staatsobligaties leverden met 30 procent veruit de hoogste return op. De Griekse markt steeg fors toen de linkse premier Alxeis Tsipras eind mei vervroegde verkiezingen aankondigde. Beleggers antcipeerden op een verkiezingsoverwinning van de centrumrechtse oppositie en kregen gelijk. Bovendien boekte Griekenland een overschot op de begroting. De Griekse tienjaarsrente zakte in november voor het eerst onder de Italiaanse rente. Dat is opmerkelijk, want Griekenland heeft een veel hogere overheidsschuld dan Italië.