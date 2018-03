‘Obligaties Atenor nauwelijks verhandelbaar'

Beleggers die de nieuwe obligaties van Atenor willen kopen, houden die best bij tot de vervaldag, zegt Pieter De Ryck, obligatiespecialist bij Van Lanschot Bankiers.

De projectontwikkelaar Atenor wil met twee obligaties 40 tot 50 miljoen euro ophalen bij particuliere beleggers. Dat kleine bedrag beperkt de verhandelbaarheid. ‘De kans dat je ze via de beurs aan een faire prijs kunt verkopen, is door de geringe liquiditeit erg klein.’

De vierjarige obligatie heeft een rendement van 2,48 procent bruto en 1,62 procent netto. De zesjarige obligatie levert 3,15 procent bruto op en 2,11 procent netto. ‘De voorwaarden zijn degelijk’, zegt Youry Huygen van De Belegger. Het blad merkt op dat het brutorendement van Belgisch overheidspapier op vier jaar (-0,3%) en zes jaar (0,2%) veel lager is. ‘U mag intekenen.’

De Ryck is veel minder enthousiast. Hij stipt aan dat het rendement van de nieuwe obligaties onaantrekkelijk is in vergelijking met de rendementen van oudere Atenor-obligaties voor institutionelen die worden verhandeld op de secundaire markt.