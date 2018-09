De Noorse centrale bank heeft voor het eerst in zeven jaar de rente verhoogd. Obligaties in Noorse kroon zijn aantrekkelijk, zeggen specialisten.

Norges Bank verhoogt haar basisrente van 0,50 naar 0,75 procent. 'Het economisch herstel houdt aan, de reservecapaciteit vermindert en de onderliggende inflatie benadert de doelstelling van 2 procent', zegt de centrale bank. 'De beleidsrente te lang op het huidige niveau houden, kan leiden tot een versnelling van de inflatie en de loongroei en tot grotere financiële onevenwichten. Dat zou het risico van een sterke economische afkoeling op langere termijn vergroten.'

De heropleving van de Noorse economie is onder meer te danken aan de stijging van de olieprijs. De prijs van de Brentolie flirt de jongste dagen met 80 dollar per vat, bijna het hoogste peil in vier jaar. Noorwegen is een belangrijke producent en exporteur van olie.

De centrale bank is van plan de rente verder te verhogen. 'De analyse van de vooruitzichten suggereert dat de volgende renteverhoging wellicht in het eerste kwartaal van 2019 zal plaatsvinden', zegt gouverneur Oystein Olsen. Maar hij zal behoedzaam te werk gaan. 'De onzekerheid over de impact van renteverhogingen suggereert een voorzichtige aanpak.'

Norges Bank signaleert dat ze in 2019 de rente iets trager zal verhogen dan ze drie maanden geleden suggereerde. 'De centrale bank merkt op dat de loongroei meevalt en dat de huizenprijzen iets trager stijgen dan verwacht', zegt Karel De Cuyper, obligatiefondsbeheerder van KBC Asset Management. Sam Vereecke, obligatiebeheerder bij Degroof Petercam Asset Management, merkt op dat de centrale bank haar inflatieprognoses op lange termijn licht heeft verlaagd.

Obligaties

Het vooruitzicht van een iets trager dan verwachte verstrakking van het monetair beleid volgend jaar leidde tot een daling van de Noorse kroon en langetermijnrente. 'Door die koersdaling is het nu een goed moment om obligaties in Noorse kroon te kopen', zegt Nicolas Forest, hoofd obligatiebeheer van vermogensbeheerder Candriam.

Forest merkt op dat Noorse staatsobligaties met een looptijd van vijf jaar een rendement van 1,50 procent hebben, tegenover 0,07 procent voor Belgisch overheidspapier met dezelfde looptijd. 'Er is een renteverschil van bijna 150 basispunten en de munt zal wellicht stijgen. De kroon is niet duur. De Noorse economie is zeer solide en wordt ondersteund door de stijging van de olieprijs.'