Olie en technologie doen Wall Street opveren

De beurzen in New York kenden maandag een moeilijke dag. De Amerikaanse rente trok weer aan en vloerde de technologiewaarden, met een verlies van 2,1 procent voor de Nasdaq Composite tot gevolg.

Dinsdag is er herstel. Behalve door de ‘buy the dip’-mentaliteit is dat ook ingegeven door een verder stijgende olieprijs en door een sterk cijfer voor de Amerikaanse dienstensector. Die is in september nog iets harder gegroeid, terwijl net een lichte vertraging was verwacht door de krapte op de arbeidsmarkt en de aanhoudende aanvoerproblemen.