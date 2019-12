Olie, koffie en Lamborghini: de beurskandidaten van 2020

In de kroniek van de beursintroducties is 2019 geen jaar dat nog lang herinnerd zal worden. Maar beleggers en bankiers hopen op beterschap. Naar welke nieuwelingen kunt u het komende jaar uitkijken?

Bedrijven met beursplannen konden zich de voorbije weken verheugen in een verbetering van de het marktsentiment, nu de handelsspanningen tussen de VS en China zijn afgenomen en er eindelijk meer duidelijkheid is over de brexit.

Toch blijven de vertragende economische groei, de overvloed aan goedkope schulden en de grote hoeveelheid particulier kapitaal dat op zoek is naar rendement een rem zetten op de Europese beursintroducties. Bedrijven verkiezen vaak alternatieve financieringsvormen boven een beursgang, waar veel kosten en regelgeving aan vast hangen.

‘Ik verwacht niet dat er in 2020 heel veel transacties zullen plaatsvinden, maar er is nog steeds ruimte voor hoogwaardige bedrijven om naar de beurs te gaan’, zegt David Clark, investeringsmanager bij Saracen Fund Managers. Die bedrijven zoeken vooral een bredere kapitaalbasis en het prestige dat aan een beursnotering hangt. Een beursintroductie of IPO blijft voor privébedrijven één van de beste manieren om hun waardering in de praktijk te testen, zegt hij.

Welke Europese bedrijven komen in aanmerking om het komende jaar de stap naar de publieke kapitaalmarkten te zetten?

1. Wintershall DEA (Duitsland, olie en gas)

Een beursnotering voor één van Europa's grootste onafhankelijke olie- en gasbedrijven is al enige tijd in de maak. De mede-eigenaars, de Duitse chemiegigant BASF en de door Mikhail Fridman gecontroleerde investeringsfirma LetterOne, selecteerden maanden geleden enkele adviseurs om zich voor te bereiden op een IPO. Het bedrijf zegt dat het klaar zal zijn tegen de zomer van 2020. Wintershall DEA zou op meer dan 20 miljard dollar (17,9 miljard euro) kunnen worden gewaardeerd. Daarmee zou het één van de grootste Europese industriële IPO’s kunnen worden sinds de beursgang van het Russische concern Rosneft in 2006, een operatie van 11 miljard dollar.

Een belegging in Wintershall kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor beleggers die de aandelen van het Saoedische olieconcern Aramco links laten liggen, omwille van het hoge prijskaartje of bezorgdheden over behoorlijk bestuur.

2. Syngenta (Zwitserland, producent van pesticiden)

De Zwitserse pesticidenmaker Syngenta werd ruim twee jaar geleden door de Chinese groep ChemChina overgenomen voor 43 miljard dollar. Aanvankelijk was het de bedoeling om Syngenta tegen 2022 opnieuw in Zwitserland naar de beurs te brengen, maar CEO Erik Fyrwald verklaarde dat het bedrijf met zijn bankiers bekijkt of het al volgend jaar klaar kan zijn. Syngenta wil in Zwitserland noteren, maar overweegt wel een tweede notering in Hongkong, Londen of New York. Het zou de grootste beursgang ooit kunnen worden in de chemische industrie.

3. Orange Africa (Frankrijk / Afrika, telecom)

De grootste mobiele operator van Frankrijk, Orange, plant een eerste aandelenverkoop van zijn afdeling voor Afrika- en het Midden-Oosten. Het bedrijf is ‘technisch klaar’ voor de beursgang, zei CEO Stephane Richard begin december. De aandelen zullen wellicht in Parijs of Londen noteren. De afdeling kan volgens Bloomberg Intelligence bijna 13 miljard euro waard zijn.

Orange Africa is niet de enige grote verwachte IPO in de telecomsector. Deutsche Telekom bekijkt naar verluidt verschillende opties om dochterbedrijven af te stoten. Daarbij zou bijvoorbeeld T-Mobile Nederland naar de beurs kunnen gebracht worden. Ook het Spaanse Telefonica zou het dossier van een beursgang van zijn Britse dochter O2 nieuw leven kunnen inblazen.

4. Interswitch (Nigeria, betalingen)

De sector van elektronische betalingen heeft er al een paar grote IPO’s opzitten, zoals het Nederlandse Adyen in 2018 en Network International en Nexi in 2019. De trend zal zich wellicht verderzetten, met onder meer het in Nigeria gevestigde Interswitch als één van de kandidaten. Het bedrijf heeft al langer plannen voor een Londense beursnotering, maar stelde die uit tot de eerste helft van 2020. Betaalkaartenbedrijf Visa nam een aanzienlijk minderheidsbelang in de onderneming, die het een miljard dollar waard acht.

Ook het Britse Paysafe, het Italiaanse SIA en de Zweedse betaalbedrijven Qliro en Klarna zouden het komende jaar kunnen uitpakken met een IPO. In de brede fintechsector zijn ook de Zwitserse banksoftwaremaker Avaloq en het Britse Zopa, een platform voor onderlinge leningen, in de gaten te houden.

5. JDE Peet's (Duitsland, koffie)

Deze maand nog raakte bekend dat de JAB Holding van de Duitse miljardairsfamilie Reimann een beursgang bestudeert van zijn Duitse koffiebedrijf. -familie Een last-minute hot entry kwam deze maand door toen het nieuws uitbrak dat een IPO overweegt voor zijn koffiebedrijf. JDE Peet’s is het nog te vormen fusiebedrijf van Jacobs Douwe Egberts (JDE) en de koffieketen Peet’s. Het bedrijf omvat ook de merken Senseo, Pickwick, Jacobs en Douwe Egberts. De operatie zou zowat 3,4 miljard dollar waard zijn. JAB zou volgens Financial Times een notering willen aanvragen in Amsterdam, de thuisbasis van Douwe Egberts.

De Belgische families achter de bierreus AB InBev stopten geld in Acorn, de holding boven Jacobs Douwe Egberts en de koffie- en frisdrankenreus Keurig Dr Pepper (onder meer Schweppes, 7Up en Canada Dry). Maar er zijn al langer sterke indicaties dat ze niet meer aan boord zijn. Er zijn overigens nog meer banden met AB InBev. Olivier Goudet, een van de toplui van JAB, is de gewezen voorzitter van AB InBev. Ook de holding Finasucre van de familie Lippens heeft geld gestopt in JAB.

6. Sativa (Verenigd Koninkrijk, medicinale cannabis)

In januari krijgt Londen zijn eerste cannabisaandeel. De Britse Sativa Group, een producent van CBD- en medicinale cannabis, zal over enkele weken verhandeld worden op het groeisegment AIM.

Hoewel marihuana voor recreatief gebruik nog steeds illegaal is in Europa, kijken bankiers en beleggers er vol verwachting naar uit om aandelen te kunnen verhandelen van bedrijven uit de ontluikende sector. Al zou het voorbeeld van Canada tot voorzichtigheid moeten stemmen. Toen cannabis er uit de illegaliteit werd gehaald stroomde massaal veel geld naar de cannabisaandelen, maar dat werd gevolgd door een heel zware correctie.

7. Rubix Group (Verenigd Koninkrijk, industriële benodigdheden)

Sinds het referendum over de brexit in 2016 was Londen een deel van zijn aantrekkingskracht als beursbestemming verloren. Nu de Conservatieve partij een duidelijke meerderheid heeft en de onzekerheid rond de brexit verminderd is, kunnen bedrijven als Rubix misschien een IPO in Londen overwegen. Aandeelhouder Advent International heeft enkele banken gemandateerd om een IPO voor te bereiden, met een mogelijke waardering van meer dan 3,3 miljard pond (3,86 miljard euro).

8. Engen (Zuid-Afrika, brandstoffen)

Het Maleisische oliebedrijf Petroliam Nasional overweegt om zijn Zuid-Afrikaanse dochteronderneming Engen, de grootste brandstofverdeler van het land, in de eerste helft van volgend jaar op de Johannesburg Stock Exchange te plaatsen. De opbrengst van de beursgang wil het bedrijf gebruiken om te investeren in de verbetering van zijn tankstations en de uitbreiding van zijn netwerk. Engen wil zo inspelen op de snelgroeiende middenklasse in Zuid-Afrika.

9. Global Blue (Zwitserland, tax-free shopping)

Het in Zwitserland gevestigde Global Blue is gespecialiseerd in diensten en administratie rond de teruggave van belastingen, zoals belastingvrij shoppen in toeristische gebieden. Het bedrijf wordt al een tijd genoemd als beurskandidaat, en heeft dat onlangs bevestigd. De Amerikaanse eigenaar Silver Lake Partners zou de operatie begin 2020 kunnen opstarten. Volgens Reuters wordt gemikt op een opbrengst van 1,1 miljard dollar en een waardering van 4,4 miljard dollar.

10. Lamborghini (Italië, sportwagens)