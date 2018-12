Olie zakt even onder grens van 50 dollar

De olieprijs zakte woensdagochtend voor het eerst sinds juli 2017 even onder de grens van 50 dollar per vat. De paniek op de financiële markten en de vrees voor een overaanbod in de VS drukten op de koers.

Sinds het vierjarige hoogtepunt in oktober, is ruwe Brent-olie al 40 procent goedkoper geworden. De belangrijkste boosdoener is de vrees voor een vertragende wereldeconomie, met als hoofdoorzaak de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Steeds meer indicatoren wijzen er op dat de economische motor sputtert. Begin deze maand probeerden het OPEC-oliekartel en enkele bondgenoten zoals Rusland de koersdaling te stoppen door een akoord te sluiten om minder olie naar boven te pompen. Maar dat bracht slechts even redding.

'De berenmarkt voor olie zal nog een tijd aanhouden', waarschuwt grondstoffenanalist Saturo Yoshida van Rakuten Securities. 'Zolang er paniek op de financiële markten heerst, zullen ook de grondstoffen onder vuur blijven liggen. Daarnaast weegt de vrees voor een overaanbod op de markt. De VS pompen veel meer op dan gedacht. Vorige week gingen alweer tien Amerikaanse boorputten open. Bovendien gaat binnenkort ook het Libische Sharara-veld weer in productie, waardoor er ook vanuit Noord-Afrika meer ruwe olie op de markt zal komen.'

Amerikaanse schalie-olie

Eerder deze maand zei het Amerikaanse ministerie van Energie dat de zeven grootste schalievelden dit jaar wellicht een record van 8 miljoen vaten per dag zullen produceren. In 2019 zal dat oplopen tot 8,1 miljoen vaten. Dat is het gros van de hele Amerikaanse productie, die momenteel op 11,7 miljoen vaten ligt. De VS halen daarmee meer olie uit de grond dan ze zelf nodig hebben.