Oliefonds Noorwegen verkoopt olie-aandelen

In 2017 wilden de Noorse centrale bank en het staatsoliefonds het belang in olie- en gasbedrijven stukje bij beetje afbouwen. In een brief aan de minister van financiƫn stelden ze voor om in totaal zo'n 33,9 miljard euro aan effecten te verkopen. 'Dat zal ons land minder kwetsbaar maken voor lage olie- en gasprijzen', aldus Norges Bank.